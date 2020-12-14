Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кудряшов: даже если Усик выиграет бой с Джошуа, это не даст ему больших дивидендов

Кудряшов: даже если Усик выиграет бой с Джошуа, это не даст ему больших дивидендов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов поделился мнением о возможном поединке украинца Александра Усика и чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

«Профессиональный бокс — это всё-таки шоу. Люди хотят зрелища. Этот тот бой, где зрелища мы не увидим. Возможно, Усик сможет даже переиграть Джошуа, и этот бой мог бы стать хорошим, но на олимпийском ринге. А в профи мы не увидим обострений, вместо этого мы будем наблюдать за осторожным Усиком, за Джошуа, который не хочет рисковать. В принципе боя не получится, я думаю. Даже если Усик выиграет, это не даст ему больших дивидендов.

Мы не посмотрим на настоящую рубку, которой ждали, например, в боях Руслана Проводникова и Артуро Гатти. Не будет никакого экстрима, будет чёткий, выверенный, очень аккуратный бокс. Усика было бы интересно посмотреть в бою с американцем Энди Руисом», — приводит слова Кудряшова «Р-Спорт».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020