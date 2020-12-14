Тарасов, Кокляев и Дацик проведут выставочные бои по правилам бокса

Блогер Артём Тарасов, стронгмен Михаил Кокляев, самбист Максим Новосёлов, МСМК по жиму лежа Денис Вильданов и боец ММА Вячеслав Дацик проведут выставочные бои по правилам бокса, сообщает Федерация бокса России.
Поединки состоятся в рамках шоу 20 февраля в одном из спортивных комплексов столицы. Сейчас уже точно известны две пары: тяжелоатлет Михаил Кокляев сразится с ютьюб-блогером Артёмом Тарасовым, а самбист Максим Новосёлов выйдет на ринг против МСМК по жиму лёжа Максима Вильданова.
Соперник Вячеслава Дацика определится в ближайшее время, сейчас с его потенциальными оппонентами ведутся переговоры.
Ранее Кокляев вызвал на бой Дацика. Напомним, Дацик недавно вышел из колонии — его ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. В декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам. Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу Дмитрию перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорён к году тюрьмы.
- 14 декабря 2020
-
20:56
-
19:48
-
18:57
-
17:54
-
16:53
-
16:36
-
16:02
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:12
-
12:01
-
11:19
-
11:03
-
10:12
-
09:33
-
09:01
-
09:00
-
02:31
- 13 декабря 2020
-
23:57
-
23:38
-
22:25
-
22:24
-
21:58
-
20:47
-
17:18
-
16:54
-
16:39
-
15:14
-
14:19
-
13:49
-
12:43
-
11:51
-
10:20
-
10:09