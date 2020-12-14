Фьюри: бой с Джошуа станет крупнейшим со времён поединка Али и Формана

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился своими мыслями о возможном поединке с чемпионом по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Я был готов принять этот бой на протяжении последних пяти лет. Я оптимистично настроен. Все боксёрские организации должны санкционировать этот бой, ведь он крупнейший со времён поединка Мохаммеда Али и Джорджа Формана. Да, Усик — обязательный претендент, но если этот пояс должен будет остаться вакантным, я уверен, что команда Джошуа пойдёт на это ради самого крупного боя эпохи», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении в 2021 году двух поединков: первый бой станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.
На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. На счету Джошуа 25 боёв, в которых он одержал 24 победы (22 из которых нокаутом) и потерпел одно поражение.
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