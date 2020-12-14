ACA 115: лучшие моменты. Видео

В воскресенье, 13 декабря, в Москве на «ВТБ Арене» проходил турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встречались Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Главный поединок турнира завершился победой Магомеда Исмаилова единогласным решением судей.



Пресс-служба промоушена опубликовала видео с самыми яркими моментами вечера боёв.

ACA 115. Результаты всех боёв



Главный кард



Магомед Исмаилов — Иван Штырков — победа Исмаилова единогласным решением судей

Артём Фролов — Магомедрасул Гасанов — победа Гасанова единогласным решением судей

Юсуф Раисов — Егор Голубцов — победа Раисова единогласным решением судей

Адлан Батаев — Андрей Гончаров — победа Гончарова нокаутом во втором раунде

Мурат Гугов — Муслим Магомедов — победа Магомедова раздельным решением судей



Прелимы



Алихан Сулейманов — Нурсултан Касымханов — победа Сулейманова приёмом во втором раунде

Мухамед Коков — Хердесон Батиста — победа Кокова единогласным решением судей

Евгений Егембердиев — Люк Барнатт — победа Егембердиева нокаутом в первом раунде

Руслан Магомедов — Дмитрий Побережец — победа Побережца в третьем раунде нокаутом

Биберт Туменов — Алексей Полпудников — победа Туменова нокаутом в первом раунде

Эльхан Мусаев — Денис Смолдарев — победа Смолдарева единогласным решением судей

Франциско Де Лима — Магомед Гаджиев — победа Де Лимы единогласным решением судей

Магомедсайгид Алибеков — Клаудио Цезарио — победа Алибекова единогласным решением судей

Арен Акопян — Алан Гомеш Де Кастро — победа Акопяна удушающим приёмом во втором раунде

Михаил Балакирев — Ахлидин Мирзадавлатов — победа Балакирева (дисквалификация)