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ACA 115: лучшие моменты. Видео

ACA 115: лучшие моменты. Видео
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В воскресенье, 13 декабря, в Москве на «ВТБ Арене» проходил турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встречались Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Главный поединок турнира завершился победой Магомеда Исмаилова единогласным решением судей.

Пресс-служба промоушена опубликовала видео с самыми яркими моментами вечера боёв.

ACA 115. Результаты всех боёв
Главный кард
Магомед Исмаилов — Иван Штырков — победа Исмаилова единогласным решением судей
Артём Фролов — Магомедрасул Гасанов — победа Гасанова единогласным решением судей
Юсуф Раисов — Егор Голубцов — победа Раисова единогласным решением судей
Адлан Батаев — Андрей Гончаров — победа Гончарова нокаутом во втором раунде
Мурат Гугов — Муслим Магомедов — победа Магомедова раздельным решением судей

Прелимы
Алихан Сулейманов — Нурсултан Касымханов — победа Сулейманова приёмом во втором раунде
Мухамед Коков — Хердесон Батиста — победа Кокова единогласным решением судей
Евгений Егембердиев — Люк Барнатт — победа Егембердиева нокаутом в первом раунде
Руслан Магомедов — Дмитрий Побережец — победа Побережца в третьем раунде нокаутом
Биберт Туменов — Алексей Полпудников — победа Туменова нокаутом в первом раунде
Эльхан Мусаев — Денис Смолдарев — победа Смолдарева единогласным решением судей
Франциско Де Лима — Магомед Гаджиев — победа Де Лимы единогласным решением судей
Магомедсайгид Алибеков — Клаудио Цезарио — победа Алибекова единогласным решением судей
Арен Акопян — Алан Гомеш Де Кастро — победа Акопяна удушающим приёмом во втором раунде
Михаил Балакирев — Ахлидин Мирзадавлатов — победа Балакирева (дисквалификация)

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