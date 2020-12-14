ACA 115: лучшие моменты. Видео

В воскресенье, 13 декабря, в Москве на «ВТБ Арене» проходил турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встречались Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Главный поединок турнира завершился победой Магомеда Исмаилова единогласным решением судей.
Пресс-служба промоушена опубликовала видео с самыми яркими моментами вечера боёв.
ACA 115. Результаты всех боёв
Главный кард
Магомед Исмаилов — Иван Штырков — победа Исмаилова единогласным решением судей
Артём Фролов — Магомедрасул Гасанов — победа Гасанова единогласным решением судей
Юсуф Раисов — Егор Голубцов — победа Раисова единогласным решением судей
Адлан Батаев — Андрей Гончаров — победа Гончарова нокаутом во втором раунде
Мурат Гугов — Муслим Магомедов — победа Магомедова раздельным решением судей
Прелимы
Алихан Сулейманов — Нурсултан Касымханов — победа Сулейманова приёмом во втором раунде
Мухамед Коков — Хердесон Батиста — победа Кокова единогласным решением судей
Евгений Егембердиев — Люк Барнатт — победа Егембердиева нокаутом в первом раунде
Руслан Магомедов — Дмитрий Побережец — победа Побережца в третьем раунде нокаутом
Биберт Туменов — Алексей Полпудников — победа Туменова нокаутом в первом раунде
Эльхан Мусаев — Денис Смолдарев — победа Смолдарева единогласным решением судей
Франциско Де Лима — Магомед Гаджиев — победа Де Лимы единогласным решением судей
Магомедсайгид Алибеков — Клаудио Цезарио — победа Алибекова единогласным решением судей
Арен Акопян — Алан Гомеш Де Кастро — победа Акопяна удушающим приёмом во втором раунде
Михаил Балакирев — Ахлидин Мирзадавлатов — победа Балакирева (дисквалификация)
- 15 декабря 2020
-
00:15
-
00:11
- 14 декабря 2020
-
22:47
-
21:58
-
20:56
-
19:48
-
18:57
-
17:54
-
16:53
-
16:36
-
16:02
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:12
-
12:01
-
11:19
-
11:03
-
10:12
-
09:33
-
09:01
-
09:00
-
02:31
- 13 декабря 2020
-
23:57
-
23:38
-
22:25
-
22:24
-
21:58
-
20:47
-
17:18
-
16:54
-
16:39
-
15:14
-
14:19
-
13:49