Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тарасов — о поединке с Кокляевым: люблю бить больших людей

Тарасов — о поединке с Кокляевым: люблю бить больших людей
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Блогер Артём Тарасов и стронгмен Михаил Кокляев прокомментировали предстоящий выставочный боксёрский поединок, в котором они встретятся 20 февраля 2021 года.

«Я люблю бить больших людей. До этого я побил Дацика, сейчас я хочу побить Кокляева, дальше я хочу побить Емельяненко Александра», — приводят слова Артёма Тарасова «Известия».

«Выдержать, так скажем, весь темп «малыша» в ринге. Будет стараться он меня вымотать… и в неудобной для меня ситуации ударить так, чтобы меня сокрушить. Это ясно и понятно. Будем стараться делать больше аэробики. Я понимаю, что того моего удара «нетехничного» будет хватать, чтобы нанести урон Артему», — добавил Михаил Кокляев.

Помимо Тарасова и Кокляева, в турнире примут участие самбист Максим Новосёлов, МСМК по жиму лежа Денис Вильданов и боец ММА Вячеслав Дацик.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020