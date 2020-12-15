Тарасов — о поединке с Кокляевым: люблю бить больших людей

Блогер Артём Тарасов и стронгмен Михаил Кокляев прокомментировали предстоящий выставочный боксёрский поединок, в котором они встретятся 20 февраля 2021 года.
«Я люблю бить больших людей. До этого я побил Дацика, сейчас я хочу побить Кокляева, дальше я хочу побить Емельяненко Александра», — приводят слова Артёма Тарасова «Известия».
«Выдержать, так скажем, весь темп «малыша» в ринге. Будет стараться он меня вымотать… и в неудобной для меня ситуации ударить так, чтобы меня сокрушить. Это ясно и понятно. Будем стараться делать больше аэробики. Я понимаю, что того моего удара «нетехничного» будет хватать, чтобы нанести урон Артему», — добавил Михаил Кокляев.
Помимо Тарасова и Кокляева, в турнире примут участие самбист Максим Новосёлов, МСМК по жиму лежа Денис Вильданов и боец ММА Вячеслав Дацик.
- 15 декабря 2020
-
00:15
-
00:11
- 14 декабря 2020
-
22:47
-
21:58
-
20:56
-
19:48
-
18:57
-
17:54
-
16:53
-
16:36
-
16:02
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:12
-
12:01
-
11:19
-
11:03
-
10:12
-
09:33
-
09:01
-
09:00
-
02:31
- 13 декабря 2020
-
23:57
-
23:38
-
22:25
-
22:24
-
21:58
-
20:47
-
17:18
-
16:54
-
16:39
-
15:14
-
14:19
-
13:49