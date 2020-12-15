Тарасов — о поединке с Кокляевым: люблю бить больших людей

Блогер Артём Тарасов и стронгмен Михаил Кокляев прокомментировали предстоящий выставочный боксёрский поединок, в котором они встретятся 20 февраля 2021 года.



«Я люблю бить больших людей. До этого я побил Дацика, сейчас я хочу побить Кокляева, дальше я хочу побить Емельяненко Александра», — приводят слова Артёма Тарасова «Известия».



«Выдержать, так скажем, весь темп «малыша» в ринге. Будет стараться он меня вымотать… и в неудобной для меня ситуации ударить так, чтобы меня сокрушить. Это ясно и понятно. Будем стараться делать больше аэробики. Я понимаю, что того моего удара «нетехничного» будет хватать, чтобы нанести урон Артему», — добавил Михаил Кокляев.



Помимо Тарасова и Кокляева, в турнире примут участие самбист Максим Новосёлов, МСМК по жиму лежа Денис Вильданов и боец ММА Вячеслав Дацик.