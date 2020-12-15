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Поветкин рассказал о желании провести реванш с Джошуа

Поветкин рассказал о желании провести реванш с Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин рассказал, что хочет провести реванш с британцем Этони Джошуа.

«Цели? Выйти на ринг и побоксировать за звание чемпиона мира. И, конечно, постараться выиграть. Бой против Джошуа мне был бы интересен, с радостью бы с ним встретился снова. Это вдвойне принципиальный бой. Есть не то что недосказанность, а ощущение, что где-то в бою поступил не так, где-то пропустил удар, который не следовало бы», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Напомним, в 2018 году Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде.

В августе 2020-го Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта. Из-за болезни Поветкину пришлось отложить повторный поединок с Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Предварительно, новой датой схватки называют 30 января 2021 года.

Рябинский сообщил, что Поветкин недавно опять попал в больницу из-за коронавируса
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