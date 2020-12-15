Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

YouTube-блогер Джейк Пол вызвал на бой Конора Макгрегора и предложил ему $ 50 млн

YouTube-блогер Джейк Пол вызвал на бой Конора Макгрегора и предложил ему $ 50 млн
Бокс/ММА / UFC 0

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол предложил $ 50 млн бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору за совместный боксёрский поединок, условия которого — восемь раундов по три минуты, весовая категория до 84 кг, 10-унциевые перчатки.

«Конор, подпиши контракт на $ 50 млн и прекращай бороться с мешками вроде Порье, у которых меньше подписчиков, чем у моей собаки», — написал он в своём «инстаграме».

Напомним, недавно Джейк Пол провёл поединок с бывшим игроком НБА Нейтом Робинсоном, который потерпел поражение нокаутом. Логан Пол, брат Джейка, сразится с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером в феврале 2021 года. Что касается Макгрегора, то он в январе проведёт матч-реванш с Дастином Порье.

Президент UFC: бой Хабиба с Макгрегором или Сен-Пьером? Оба
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020