YouTube-блогер Джейк Пол вызвал на бой Конора Макгрегора и предложил ему $ 50 млн

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол предложил $ 50 млн бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору за совместный боксёрский поединок, условия которого — восемь раундов по три минуты, весовая категория до 84 кг, 10-унциевые перчатки.

«Конор, подпиши контракт на $ 50 млн и прекращай бороться с мешками вроде Порье, у которых меньше подписчиков, чем у моей собаки», — написал он в своём «инстаграме».

Напомним, недавно Джейк Пол провёл поединок с бывшим игроком НБА Нейтом Робинсоном, который потерпел поражение нокаутом. Логан Пол, брат Джейка, сразится с непобеждённым боксёром Флойдом Мейвезером в феврале 2021 года. Что касается Макгрегора, то он в январе проведёт матч-реванш с Дастином Порье.