Турнир ACA 116 пройдёт в Москве без зрителей

Турнир ACA 116, главным событием которого станет бой россиянина Марата Балаева против бразильца Фелипе Фроеса за титул чемпиона лиги, пройдёт 18 декабря в телевизионном формате, без зрителей, об этом сообщил президент организации Алексей Яценко.

«В целях профилактики распространения коронавируса мы решили отказаться от присутствия зрителей на финальном турнире года. Болельщики смогут посмотреть трансляцию на сайте в формате pay-per-view», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.



Как отмечается на сайте лиги, всем, кто уже успел приобрести билеты на этот ивент, будет осуществлён возврат денежных средств.



Напомним, на предыдущем турнире ACA 116 в главном бою Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова решением судей.