Кормье: Оливейра очень впечатлил меня. Он побил бы и пикового Фергюсона

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал победу Чарльза Оливейры над Тони Фергюсоном. В поединке, состоявшемся в минувшие выходные, Оливейра победил Фергюсона единогласным решением судей.
«Оливейра очень сильно меня впечатлил. Он бил Тони в стойке и доминировал в партере. А ещё меня удивили эти слэмы. Когда мы видели, чтобы кто-то так легко поднимал Тони и швырял на канвас?
Говорят, что Тони проиграл потому, что он уже не тот, но мне кажется, что Оливейра выиграл бы у него и тогда, когда он строил свою 12-матчевую победную серию. Вот такой у него набор навыков. Он превосходит Тони в этом.
Оливейра опасен для любого легковеса в рейтинге, для всей верхней тройки: Дастина (Порье. — Прим. «Чемпионата»), Конора (Макгрегора. — Прим. «Чемпионата») и Гэтжи. По навыкам и стилю он будет проблемой для всех них», — сказал Кормье в интервью ESPN.
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