Тактаров: Исмаилов и Штырков — перекачанные бойцы третьего сорта. Шлеменко их уделает

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал победу Магомеда Исмаилова над Иваном Штырковым в поединке, состоявшемся позавчера, 13 декабря. Исмаилов победил единогласным решением судей.

«Вышло два перекачанных, стероидных в прошлом, не мешка, но назовём их бойцами третьего сорта, которые никогда не показывали высоких результатов. Два парня измучили нас, потому что были измучены, а всего-то три раунда прошло.

Этими перекачанными короткими ручками они что-то пытались друг друга ударить, но если это наши российские ММА, то мне за него очень грустно. Тот же Шлеменко их обоих уделает в один вечер в первом же раунде. Хотя Шлеменко уже сколько лет, и он их легче», — рассказал Тактаров в своём «инстаграме».