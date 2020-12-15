Василевский: Исмаилову интереснее сразиться с Минеевым, чем со Шлеменко
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о возможных поединках Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым и с Александром Шлеменко.
Напомним, ранее Минеев вызвал на бой Исмаилова, после того как тот победил Ивана Штыркова. Интерес к поединку с Магомедом обозначил и Шлеменко.
«Возможен ли бой Исмаилов — Шлеменко? Почему нет? В принципе, поединок будет интересен.
Но, конечно, Исмаилову более интересен реванш с Минеевым. У них есть история. А Саша не в таком положении находится, чтобы Маге хотеть с ним боя. Исмаилов на подъёме, как и Минеев. Если выбирать, то с Минеевым бой будет интереснее», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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