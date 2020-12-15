Марк Хант устроил драку на взвешивании перед своим боксёрским поединком

Завтра, 16 декабря, в Сиднее (Австралия) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его карде выступит известный ветеран смешанных единоборств, бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Марк Хант.

Возрастной самоанец проведёт третий бой в карьере по правилам бокса, а его соперником станет Пол Галлен. В преддверии противостояния соперники провели традиционную церемонию взвешивания.

Но в её ходе не обошлось без скандала. Хант сначала толкнул соперника, а потом ударил его, по сути, устроив на церемонии драку.

Видео инцидента можно посмотреть на странице FOXSportsAus в «Твиттере». Права на видео принадлежат Fox Sports Interactive Media, LLC.

Напомним, в главном событии шоу в Сиднее выступит Тим Цзю и Боуен Морган.