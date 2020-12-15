У Салихова осложнения после коронавируса, он отказался от боя 16 января

Боец UFC Муслим Салихов снялся с турнира UFC 16 января 2021 года, на котором он должен был встретиться с Сантьяго Понзиниббио. Причиной тому стали осложнения после коронавируса. Об этом рассказал сам россиянин на своей странице в «Инстаграме».

«Хочу рассказать всем тем, кто ждал моего боя 16 января. К сожалению, поединок не состоится, так как во время подготовки появились проблемы со здоровьем, которые возникли после перенесённого коронавируса ещё в сентябре. Дай бог, обязательно вернусь. Но сейчас надо взять небольшую паузу и дать организму восстановиться. Всё по воле Аллаха», — написал Салихов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Муслима Салихова в социальной сети.