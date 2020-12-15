Хабиб вошёл в топ-10 успешных спортсменов 2020 года по версии IB Times

Американское издание International Business Times составило рейтинг самых успешных спортсменов 2020 года. В топ-10 вошли сразу три представителя бокса и смешанных единоборств.
Лучшим из них признан чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. В 2020 году россиянин провёл один поединок. В октябре он досрочно победил Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона в третий раз. После этого он объявил о завершении карьеры.
Третье место в рейтинге у чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. В феврале уходящего года он отобрал пояс по версии WBC у Деонтея Уайлдера. Топ-10 замкнул абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года победил Василия Ломаченко, забрав у него сразу три пояса.
Первое место в рейтинге у лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
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