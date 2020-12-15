Антигулов: если UFC позовёт обратно, то вернусь

Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с американским промоушеном. Вместе с тем, спортсмен надеется, что когда-нибудь вернётся в лигу.
«Мой контракт с UFC закончен. Это было хорошее время. Спасибо каждому, кто принимал участие и поддерживал меня. Моим родным, тренерам, спарринг-партнёрам, болельщикам, менеджерам Ризвану и Абдул-Азизу.
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Начало было хорошее. Первые два боя пошли по моему плану и я одной ногой был в топ-10, но дальше началась полоса неудач.
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Будем делать выводы и двигаться дальше. Сейчас мне 32 — для спортсмена моей весовой категории это достаточно хороший возраст. Ещё несколько лет можно будет проявить свои лучшие качества в других промоушенах, а там, если все пойдёт по плану и позовут обратно, то вернусь…
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Спасибо всем, кто был рядом», — написал Антигулов.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».
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