Дилона Дэниса атаковали при помощи туалетной бумаги и шариков с водой
Известный YouTube-блогер Джейк Пол, предложивший провести боксёрский поединок Конору Макгрегору, атаковал близкого друга ирландца, члена его команды и спарринг-партнёра Дилона Дэниса. Соответствущее видео он разместил на своей странице в «Твиттере».
Нападение больше походило на хулиганство. Пол подъехал к Дэнису, забросав того шариками с водой и швырнув в него рулон туалетной бумаги. Кроме того, он несколько раз оскорбил Дилона. Тот в свою очередь побежал за машиной, попытавшись швырнуть что-то в Пола, но сделать ему этого не удалось.
Видео доступно на странице Джейка Пола в «Твиттере».
Напомним, Дилон Дэнис также известен тем, что являлся одним из самых активных участников потасовки с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229.
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