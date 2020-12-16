Тим Цзю — Боуин Морган. Полный кард турнира

16 декабря в Параматте (пригород Сиднея, Австралия) пройдёт вечер профессионального бокса. В главном событии выступит боксёр первого среднего веса Тим Цзю. Соперником сына легендарного абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю станет 31-летний опытный новозеландец Боуин Морган.



На традиционной церемонии взвешивания Тим и Боуин показали почти идентичный вес. Цзю оказался на 240 граммов тяжелее — 69,46 кг, весы под его оппонентом остановились на отметке — 69,32.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Тим Цзю — Боуин Морган. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира в Параматте:



Боуин Морган— Тим Цзю

Марк Хант — Пол Галлен

Пол Флеминг— Бруно Таримо

Дарра Фоли — Тай Телфорд

Лиам Уилсон— Родини Рафол

Люк Джексон— Тайсон Лантри

Оскар Доан— Трент Гирдхэм

Диллон Барджеро — Риккардо Колозимо.