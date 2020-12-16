Тим Цзю — Боуин Морган. Полный кард турнира

16 декабря в Параматте (пригород Сиднея, Австралия) пройдёт вечер профессионального бокса. В главном событии выступит боксёр первого среднего веса Тим Цзю. Соперником сына легендарного абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю станет 31-летний опытный новозеландец Боуин Морган.
На традиционной церемонии взвешивания Тим и Боуин показали почти идентичный вес. Цзю оказался на 240 граммов тяжелее — 69,46 кг, весы под его оппонентом остановились на отметке — 69,32.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Тим Цзю — Боуин Морган. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира в Параматте:
Боуин Морган— Тим Цзю
Марк Хант — Пол Галлен
Пол Флеминг— Бруно Таримо
Дарра Фоли — Тай Телфорд
Лиам Уилсон— Родини Рафол
Люк Джексон— Тайсон Лантри
Оскар Доан— Трент Гирдхэм
Диллон Барджеро — Риккардо Колозимо.
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