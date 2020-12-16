Олег Тактаров показал, как боролся с Хабибом Нурмагомедовым. Видео

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он борется с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. По словам Тактарова, видео снято примерно в 2014 году.

«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои», — подписал он видео.

53-летний Тактаров — победитель турнира UFC 6, который состоялся в июле 1995 года. На его счету 17 побед, пять поражений и две ничьи в MMA.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.