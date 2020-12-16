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Тим Цзю нокаутировал Моргана в первом раунде

Тим Цзю нокаутировал Моргана в первом раунде
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын знаменитого в прошлом боксёра Кости Цзю, победил представителя Новой Зеландии Боуина Моргана в рамках вечера бокса в Параматте (Австралия). Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.

В другом поединке основного карда сразились бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Марк Хант и звезда австралийского регби Пол Галлен. Галлен победил Ханта решением судей.

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