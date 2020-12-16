Тим Цзю прокомментировал победу над Морганом

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, прокомментировал победу над представителем Новой Зеландии Боуином Морганом. Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде.
«Многие часы я проводил в зале, это результат упорных тренировок. Было ли в планах победить так быстро? Мой соперник очень жёсткий, и это было неожиданно. Я уважаю Боуина.
Что дальше? Титульный бой здесь, в Австралии. Австралия этого совершенно точно заслуживает. Всем спасибо, также моим болельщикам в России.
Что бы я сказал отцу? Папа, как тебе? Всё нормально?» — сказал Цзю сразу после боя.
Таким образом, Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.
26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Цзю — Морган.
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