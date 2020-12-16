Костя Цзю: очень хочу привезти бой Тима в Россию в 2021-м

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю, отец австралийского боксёра Тима Цзю, прокомментировал победу сына над новозеландцем Боуином Морганом. Цзю-младший одержал победу нокаутом в первом раунде.

«Я не мог в последних двух боях быть рядом с сыном. Причина — карантин. Я просто не мог выбраться в Австралию. Но я очень хочу привезти его бой в Россию в следующем году», — сказал Костя Цзю в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Цзю — Морган.