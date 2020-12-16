Первым соперником Ромеро в Bellator может стать Энтони Джонсон
Четырёхкратный претендент на титул чемпиона UFC, ветеран смешанных единоборств 43-летний Йоэль Ромеро рассказал, кто может стать его первым соперником в Bellator.
«Сказать имя сейчас будет чистой спекуляцией. Есть огромная вероятность, 90-процентный шанс, что Энтони Джонсон первым столкнётся с мной», — приводит слова Ромеро ESPN MMA в «Твиттере».
Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все четыре его поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.
Йоэль Ромеро продолжит карьеру в Bellator
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