Исмаилов — о бое со Шлеменко: мне интересно то, что интересно публике

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на слова Александра Шлеменко, который вызвал его на бой.

«Ивана однозначно недооценили. Но если мы так говорим, то о моей переоценке не может быть и речи. Штырков — это тяж, который бил других тяжей, а теперь пришёл в полутяжёлый вес и подрался со средневесом. Я дал хороший бой, сделал всё от себя зависящее, с большим и мощным парнем дрался, которого недооценили. Ну как можно говорить о моей переоценке? Шлеменко тоже один раз подрался в полутяжёлом весе, и мы помним, как это всё закончилось. В общем, было непонятно это слышать от Шлеменко.

Он сказал, что я язык свесил, верно? Так вот Шлеменко позиционирует себя как духовитый боец — и так оно и есть. Во всех своих боях, посмотрите, он раньше меня свешивает язык. Вначале свешивает, а потом на характере дорабатывает. И дорабатывает всегда! Нет такого, чтобы Шлеменко с одной ноздрёй спокойно дрался весь бой. Но в таких ситуациях на этот язык мы не смотрим. Мы говорим: «Ух, как он доработал, какой дух, какой боец!».

Свешенный язык не перекрывает давления, движения к цели. Как можно о моей усталости говорить, когда я в третьем раунде Штыркова от земли отрывал? Усталость — это нормально, мы же люди. Даже в тренировочном процессе нельзя, к примеру, без остановки лупить грушу: ты двигаешься, перемещаешься вокруг, ищешь варианты для восстановления, а потом — бам, бам, бам! Мы устаем, но работаем, а устаем мы в каждом бою. Со Штырковым я устал, но работал. С Емельяненко я устал, но работал. С Минеевым — мне вообще плохо было, но я продолжал.

С кем бы я подрался — Шлеменко или Минеевым? Мне интересно то, что интересно публике, вот пусть она и определится. Когда-то давно я сказал: «Эй, друзья, вы мне нужны, чтобы сделать свою историю в ММА». В свое время, когда начиналось это всё, Минеев говорил, какой он известный, а меня, мол, не знает никто. И люди тогда подсобили мне, сказали, что им всё это интересно. И ничего не изменилось с тех пор — мне так же интересно то, что интересно людям», — приводит слова Исмаилова Sport24.