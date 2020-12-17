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«Впереди новые ступени». Костя Цзю поздравил сына с победой над Морганом

«Впереди новые ступени». Костя Цзю поздравил сына с победой над Морганом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поздравил своего сына Тима с победой над представителем Новой Зеландии Боуином Морганом в рамках вечера бокса в Параматте (Австралия). Тим Цзю одержал победу нокаутом в первом раунде.

«Очередная, очень хорошая, победа, поздравляю. Эмоции переполняют. Классное завершение этого сложного года. А впереди новые ступени. Горжусь тобою», — написал Костя Цзю в своём «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Кости Цзю.

Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

26-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 17 побед в 17 поединках (в том числе 12 нокаутов). У 31-летнего Моргана 21 победа (в том числе 11 нокаутов) и два поражения.

Тим Цзю нокаутировал Моргана в первом раунде
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