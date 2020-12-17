Хамзат Чимаев: я иду за вами. И всех разобью

Боец UFC Хамзат Чимаев обратился через свою страницу в «Инстаграме» к своим потенциальным соперникам и заявил, что готов их всех разбить. К посту он прикрепил снимок после победного боя.
«Я иду за вами. И всех разобью», — написал шведский боец чеченского происхождения под фотографией.
Соответствующий пост доступен на странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».
Напомним, Хамзат Чимаев должен был выступить на последнем турнире UFC в 2020 году, проведение которого было запланировано на 19 декабря, но его соперник Леон Эдвардс снялся с шоу. У британца диагностирован коронавирус. Ожидается, что встреча Чимаев — Эдвардс всё же состоится, но уже в январе 2021 года.
Ранее американец Кевин Холланд нокаутировал бразильца Роналду Соузу в первом раунде на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе и вызвал Чимаева на бой.
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