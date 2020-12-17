«Укусил зомби — я озверел». Исмаилов — о видео постановочной драки для «Реальных пацанов»

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал видео драки с его участием. Изначально сообщалось, что Исмаилов якобы устроил драку на Олимпийском проспекте в Москве, однако затем выяснилось, что спортсмен принял участие в съёмках эпизода для телесериала «Реальные пацаны».

«Очень много вопросов было по этой ситуации. Меня укусил зомби, я немного озверел. Со мной всё в порядке, зомби-вирус не потянул, несколько ударов Ивана Штыркова выбили его из меня.

Премьера «Реальные пацаны против зомби» состоялась. Все живы, здоровы, при съёмках никто не пострадал. Пендель вылетел ностальгически прямиком из детства. Машина не моя», – написал Исмаилов на своей странице в «Инстаграме».