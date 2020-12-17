В UFC официально подтвердили следующий бой У. Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, выступит на турнире UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января мск. Его соперником станет представитель Казахстана Сергей Морозов. Об этом сообщается в официальном «инстаграме» UFC Russia.

Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На его счету 12 побед в 12 поединках в MMA, у Морозова 17 побед и три поражения.

Напомним, главным боем турнира UFC 257 станет поединок бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье.