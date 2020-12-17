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Головкин рассказал, что для него будет значить рекордная 21-я защита чемпионских титулов

Головкин рассказал, что для него будет значить рекордная 21-я защита чемпионских титулов
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин поделился мнением о рекорде, который он может покорит в бою с поляком Камилом Шереметой.

«Для любого спортсмена крайне волнительно установить новый рекорд, будь то 21-я защита или любой другой. Я был бы счастлив, если бы мне это удалось», — приводит слова Головкина Matchroom Boxing в «Твиттере».

В ноябре стриминговый сервис DAZN официально объявил дату следующего поединка казахстанского боксёра, чемпиона IBO и IBF Геннадия Головкина. Бой с поляком Камилом Шереметой пройдёт 18 декабря.

Последний раз ветеран профессионального бокса появлялся на ринге в октябре 2019 года и по очкам победил Сергея Деревянченко. Решение судей вызвало споры.

Ранее стало известно, что DAZN планирует сократить гонорары Головкина. Ожидалось, что боксёр из Казахстана получит около $ 100 млн за шесть встреч, но теперь сумма будет пересмотрена.

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