«Все мы там никому не нужные мигранты». Валуев отреагировал на победу Тима Цзю

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал победу представителя Австралии Тима Цзю в поединке с новозеландцем Боуином Морганом. 26-летний Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю.

«Было бы хорошо, если бы Тим провёл бой в России. Определённая известность в нашей стране ему не помешает. Даже на примере Кости — он вернулся на родину. В Австралии мы как были пришлые, так и останемся. Вы что-то слышали про наших бойцов, которые блистали в прошлом, а теперь живут за границей? Ничего! Все мы там никому не нужные мигранты.

Чтобы была возможность жить и работать в России после карьеры, нужно заботиться об этом уже сейчас. Яркий пример Юрия Арбачакова — его знают все люди, связанные с боксом, но обычным россиянам он не сильно знаком. У него были выдающиеся результаты, большие победы, но добыты они были в Японии. У нас газеты не писали и телевизор не показывал», — цитирует Валуева «Р-Спорт».