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Джон Маккарти: в UFC собрались уволить Фергюсона

Джон Маккарти: в UFC собрались уволить Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший судья UFC Джон Маккарти предположил, что в промоушене собрались разорвать контракт с Тони Фергюсоном, который проиграл последние два боя. В мае Фергюсон уступил Джастину Гэтжи, а ранее в декабре — Чарльзу Оливейре.

«Они собрались его уволить. Конечно, я могу ошибаться. Но у Тони всегда были плохие отношения с UFC. Он считает, что они не отдают ему должного.

Посмотрите на его последние два боя. Он был избит Джастином Гэтжи и Чарльзом Оливейрой. Будет ли он драться за титул? Нет. Фергюсону нужно выиграть примерно четыре боя, чтобы снова выйти на титульный поединок. Но он этого не сделает и не принесёт дивидендов UFC», — приводит слова Маккарти Bloody Elbow.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и пять поражений в 30 боях в MMA.

Фергюсон впервые после поражения от Оливейры опубликовал пост в «Инстаграме»
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