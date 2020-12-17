Джон Маккарти: в UFC собрались уволить Фергюсона

Бывший судья UFC Джон Маккарти предположил, что в промоушене собрались разорвать контракт с Тони Фергюсоном, который проиграл последние два боя. В мае Фергюсон уступил Джастину Гэтжи, а ранее в декабре — Чарльзу Оливейре.

«Они собрались его уволить. Конечно, я могу ошибаться. Но у Тони всегда были плохие отношения с UFC. Он считает, что они не отдают ему должного.

Посмотрите на его последние два боя. Он был избит Джастином Гэтжи и Чарльзом Оливейрой. Будет ли он драться за титул? Нет. Фергюсону нужно выиграть примерно четыре боя, чтобы снова выйти на титульный поединок. Но он этого не сделает и не принесёт дивидендов UFC», — приводит слова Маккарти Bloody Elbow.

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и пять поражений в 30 боях в MMA.