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«Ну вы поняли». Магомед Исмаилов показал картинку в образе космонавта

«Ну вы поняли». Магомед Исмаилов показал картинку в образе космонавта
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» картинку, на которой он изображён в образе космонавта. Напомним, ранее Исмаилов заявил, что после победы над Александром Емельяненко в июле «улетел в космос».

«Ну вы поняли, короче», — подписал он изображение.

Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Визу дали в космос?»
«Космический хищник».
«Я не удивлюсь, если ты в ближайшее время в космос полетишь».

Последний бой Исмаилов провёл 13 декабря. Он победил Ивана Штыркова единогласным решением судей. Всего на его счету 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел два поражения, ещё один бой закончился вничью.

Тактаров: Исмаилов болтает, как никто не болтает. Раньше был такой мрачный дагестанец
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