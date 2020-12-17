«Ну вы поняли». Магомед Исмаилов показал картинку в образе космонавта

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» картинку, на которой он изображён в образе космонавта. Напомним, ранее Исмаилов заявил, что после победы над Александром Емельяненко в июле «улетел в космос».

«Ну вы поняли, короче», — подписал он изображение.

Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Визу дали в космос?»

«Космический хищник».

«Я не удивлюсь, если ты в ближайшее время в космос полетишь».

Последний бой Исмаилов провёл 13 декабря. Он победил Ивана Штыркова единогласным решением судей. Всего на его счету 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел два поражения, ещё один бой закончился вничью.