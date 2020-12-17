Американский боец снялся с боя в ACA из-за санкций США

Американский боец промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Бретт Купер, выступающий в полусреднем весе, не выступит на ближайшем турнире организации в Москве из-за санкций со стороны США. Об этом рассказал президент ACA Алексей Яценко.

Купер должен был сразиться с Бесланом Исаевым на турнире ACA 116 в Москве 18 декабря.

«Бретт Купер удачно прошёл процедуру взвешивания и потом объявил об отказе от боя, ссылаясь на консультацию с адвокатами. Это личное решение спортсмена — не выйти на бой из-за санкционной политики США и Великобритании. С нашей стороны никаких ограничений относительно выступлений граждан США и Великобритании в лиге ACA не будет. Но решение должны принимать они», — цитирует Яценко пресс-служба ACA.

Напомним, в санкционный список был включён глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, а также связанные с ним структуры. В их числе оказались ФК «Ахмат», промоушен ACA и бойцовский клуб «Ахмат». Вся собственность Кадырова и связанных с ним юрлиц, находящаяся в США или на территории действия законов США, будет заблокирована и изъята. Кроме того гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи.