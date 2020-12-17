Йоэль Ромеро раскрыл подробности увольнения из UFC

Бывший претендент на пояс UFC в среднем весе Йоэль Ромеро рассказал, почему ему пришлось покинуть промоушен. Недавно стало известно, что Ромеро продолжит карьеру в Bellator.
«Я усердно тренировался и готов был принять бой. Мы думали о бое в январе-феврале в среднем или полутяжёлом весе. Мы хотели драться с соперником из топ-3 любого дивизиона. Мои менеджеры объяснили это руководству UFC.
Они предложили мне бой с Юрайей Холлом и Дереком Брансоном, и мы объяснили им, что мне нет никакого смысла драться с ними. Мои менеджеры продолжили диалог с UFC, но не могли прийти к согласию. Они вернулись к нам с предложением подраться с Джонни Уокером в полутяжёлом весе, но мы рассчитывали на бой с победителем поединка между Тиаго Сантосом и Гловером Тейшейрой. Они какое-то время молчали, а затем дали нам знать, что собираются меня уволить», — цитирует Ромеро ESPN.
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