Филипе Фроес потерял титул чемпиона ACA на весах

Чемпион ACA в полулёгком весе бразилец Филип Фроес потерял пояс ещё до боя с Маратом Балаевым, сообщила пресс-служба лиги. Ему не удалось уложиться в лимит на взвешивании, перевес составил 800 граммов.

Балаев при этом успешно вошёл в весовую категорию. Марат показал на весах 65,9 кг.

«Бой Марата «Мотиватора» Балаева против Филипе Фроеса, запланированный на 18 декабря, состоится, но даже в случае победы Фроес не сможет вернуть себе титул. А вот успех Балаева принесёт ему титул чемпиона ACA. В противном случае титул будет объявлен вакантным. Кроме того Фроес должен будет уплатить штраф в размере 20% гонорара в пользу соперника», — приводит пресс-служба слова президента ACA Алексея Яценко.



В активе 29-летнего бразильца 18 побед 4 поражения, 1 ничья. Рекорд 44-летнего Марата Балаева: 11 побед, 2 поражения.

ACA 116 пройдёт 18 декабря в Москве, без зрителей. Болельщики смогут посмотреть трансляцию на сайте в формате PPV.