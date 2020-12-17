Уайт: в случае отказа от турниров из-за коронавируса бойцы потеряли бы $ 200 млн

Президент UFC Дана Уайт заявил, что если бы организация отказалась от проведения турниров во время пандемии коронавируса, то бойцы лиги потеряли бы около $ 200 млн.



«Если бы я решил забыть обо всём, если бы мы решили просто отсидеться, как другие организации, то мне бы пришлось уволить половину сотрудников, если не больше. Мы бы сократили зарплаты наших топ-менеджеров вдвое, если не больше. Речь идёт о $ 200 млн, которые были бы не выплачены бойцам, и этот список можно продолжать и дальше», — приводит слова Даны Уайта MMAWeekly.



Напомним, после турнира UFC 14 марта 2020 года организация отменила пять событий, однако 9 мая соревнования были возобновлены. С тех пор под эгидой UFC прошёл 31 турнир.