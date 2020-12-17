Томпсон: UFC пытается сделать из меня гейткипера, но этого не будет

Бывший претендент на титул UFC Стивен Томпсон заявил, что он по-прежнему хочет получить титульный поединок и не согласен исполнять роль «трамплина» на пути к обладателям чемпионского пояса.



«Они пытаются сделать из меня гейткипера, но этого не будет. Я прошёл десять ранудов с Тайроном Вудл, я побил Масвидаля и спорно проиграл Даррену Тиллу. Да, конечно, я проиграл Энтони Петтису, и это определённо мне не помогает. Два моих прошлых соперника были ниже меня в рейтинге. Надеюсь, что UFC всё же не хочет сделать из меня трамплин, потому что я настрое првоести титульный бой», — приводит слова Томпсона BJPenn.



Ранее Томпсон высказал мнение, почему UFC активно продвигает шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

Томпсон считает, что UFC продвигает Чимаева из-за ухода Хабиба