Уайт объяснил, почему Эдвардс получил в соперники Чимаева

Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему Леон Эдвардс получил в соперники Хамзата Чимаева.



«Если вы оказались в топ-5 рейтинга и беспокоитесь, что вас сбросит с рельс парень, входящий в пятнадцать лучших… На самом деле, посмотрите, Хамзат ворвался на сцену и за ночь набрал более миллиона подписчиков. Эдвардс мог бы подраться со множеством крутых парней, но этот бой был бы лишён такой эмоциональной ценности, как поединок с Хамзатом. А настоящий ли Хамзат боец? Узнаем. Именно во встрече с таким парнем, как Леон Эдвардс, это и проверяется.



Потенциальная победа Эдвардса серьёзно поднимет его. Если он победит Хамзата, то выйдет на другой уровень. Если говорить обо всех плохих вещах, что произошли с ним в этом году, обо всём, что он преодолел, то это один из самых громких поединков, которые он мог получить. Для него это идеальный бой», — приводит слова Уайта BJPenn.