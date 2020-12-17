Бетербиев подтвердил, что 30 января встретится с Дейнесом в Москве
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев подтвердил, что проведёт следующий поединок 30 января 2021 года в Москве. Как и ожидалось, его соперником станет немец Адам Дейнес.
«Бой с немцем Адамом Дейнесом (19-1-1, 10 KO) пройдёт 30 января. И, самое важное, это мой первый профессиональный бой в России. Активно готовлюсь и жду. 30 января, Москва, «ВТБ Арена». Спасибо за поддержку», — написал Бетербиев на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Напомним, бой Бетербиев — Дейнес должен был состояться в октябре, но из-за травмы россиянина сорвался.
Последний раз Артур бился в октябре 2019 года и досрочно победил Александра Гвоздика.
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