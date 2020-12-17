Головкин и Шеремета прошли взвешивание перед титульным поединком
В ночь с 18 на 19 декабря мск в Холливуде (штат Флорида, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступит чемпион мира по версиям IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО). Его соперником станет Камил Шеремета (21-0, 5 КО) из Польши.
В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам спортсмен из Казахстана оказался немного тяжелее соперника. Вес Головкина составил 72,2 кг, Шеремета — 72,1 кг.
Напомним, Головкин проведёт первый поединок с октября 2019 года. Тогда он встречался с украинцем Сергеем Деревянченко и победил решением судей. Что касается Шереметы, поляк в минувшей схватке досрочно победил Оскара Кортеса.
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Геннадий намекнул, что ему по силам лишить жизни 47-летнюю легенду непосредственно в ринге. Очень плохая шутка.
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