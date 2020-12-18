Тони Фергюсон резко отреагировал на слова о его увольнении из UFC

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал слова бывшего судьи UFC Джона Маккарти. Ранее Маккарти предположил, что Фергюсона, который проиграл последние два боя, уволят из UFC.

«Хочу ответить Большому Джону и Панку (бойцу MMA Джошу Томсону. — Прим. «Чемпионата»). Нет, чёрт побери. Никуда меня не уволят.

Джош, завязывай уже, дружище, я и так надрал тебе зад, забыл разве? Даже не начинай всё это дерьмо. Фаны любят меня. Они хотят видеть мои бои. А я люблю их», — рассказал Фергюсон в своём «инстаграме».

Напомним, в мае 2020 года Тони Фергюсон уступил Джастину Гэтжи, а ранее в декабре — Чарльзу Оливейре. На его счету 25 побед и пять поражений в 30 боях в смешанных единоборствах.