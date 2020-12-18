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Тони Фергюсон резко отреагировал на слова о его увольнении из UFC

Тони Фергюсон резко отреагировал на слова о его увольнении из UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон прокомментировал слова бывшего судьи UFC Джона Маккарти. Ранее Маккарти предположил, что Фергюсона, который проиграл последние два боя, уволят из UFC.

«Хочу ответить Большому Джону и Панку (бойцу MMA Джошу Томсону. — Прим. «Чемпионата»). Нет, чёрт побери. Никуда меня не уволят.

Джош, завязывай уже, дружище, я и так надрал тебе зад, забыл разве? Даже не начинай всё это дерьмо. Фаны любят меня. Они хотят видеть мои бои. А я люблю их», — рассказал Фергюсон в своём «инстаграме».

Напомним, в мае 2020 года Тони Фергюсон уступил Джастину Гэтжи, а ранее в декабре — Чарльзу Оливейре. На его счету 25 побед и пять поражений в 30 боях в смешанных единоборствах.

Джон Маккарти: в UFC собрались уволить Фергюсона
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