Источник: Ломаченко нацелился на реванш с Лопесом

Бывший чемпион мира по боксу в лёгком весе Василий Ломаченко собрался провести матч-реванш с обладателем поясов WBA, WBC, IBF и WBO Теофимо Лопесом. Об этом сообщает журналист Крис Мэнникс в своём «твиттере», ссылаясь на слова менеджера Ломаченко Эгиса Климаса. Также сообщается, что Ломаченко, успешно перенёсший операцию на плече, пребывает в хорошем настроении.

Напомним, бой Ломаченко — Лопес, состоявшийся в октябре, завершился сенсационной победой Теофимо судейским решением: 116:112, 119:109, 117:111. В поединке было разыграно звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Это первый случай с июля 2018 года, когда в профессиональном боксе появился абсолютный чемпион мира. Последний раз это случалось в первом тяжёлом весе, когда Александр Усик победил Мурата Гассиева.