Менеджер Усика прокомментировал информацию о возможном отказе Александра от боя с Джошуа

Эгис Климас, менеджер украинского тяжеловеса Александра Усика, намекнул, что его подопечный не собирается отказываться от права на бой с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что Усик может отказаться от права на бой с Джошуа за щедрое вознаграждение.

«Мы рассмотрим предложения. Но мы должны руководствоваться тем, что лучше для Усика. Нам не важны интересы Джошуа или Фьюри. Александр несколько раз сказал мне, что хочет драться только с Джошуа.

Если Джошуа откажется от боя с Усиком и титула WBO, то это означает, что он боится с ним драться и видит риск проиграть. Если он откажется, то скажет этим, что не уверен на сто процентов в победе над Усиком», — приводит слова Климаса BoxingScene.