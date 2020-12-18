«Емельяненко там нечего делать». Боец MMA Малыхин — о его реванше с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин заявил, что ему не будет интересен матч-реванш Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, если такой бой удастся организовать. В июле 2020 года Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде.

«Емельяненко там нечего делать. Этот парень уже не на том уровне. Исмаилов сделает с ним то же самое, что и в первом бою», — приводит слова Малыхина «RT на русском».

По словам бойца, куда больший интерес представляет реванш Исмаилова с Владимиром Минеевым. Первый бой, состоявшийся в 2018 году, закончился вничью.

«Минеев много времени провёл в Дагестане и наверняка подтянул борьбу, а в плане ударной техники они практически на одном уровне с Магомедом. Наверное, эта битва для меня наиболее интересна», — добавил Анатолий.