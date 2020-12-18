«Он сломался в первом раунде». Фергюсон — об Оливейре, который его победил

Американский боец MMA Тони Фергюсон прокомментировал поражение от бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 256 в минувшие выходные.

«Он не доминировал надо мной. Никто не тратит много энергии в таких позициях, да и не нужно. Надо терпеть и ждать, когда соперник расслабится.

В третьем раунде он уже не мог пройти в маунт. Всё, что он делал, — это контролировал меня из бокового контроля, пытаясь придумать что-то другое. Он сломался ментально ещё в первом раунде», — рассказал Фергюсон в своём «инстаграме».

Напомним, все три судьи отдали победу Оливейре с одинаковым счётом 30:27. Бразилец одержал восьмую победу подряд. Для Фергюсона это второе поражение за год. В мае американец проиграл Джастину Гэтжи в бою за временный титул в лёгком весе.