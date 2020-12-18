У Магомеда Исмаилова умерла бабушка
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил в своём «инстаграме», что у него умерла бабушка.
«Любовь всей моей жизни, моя драгоценная! Я не успел стать для неё лучшим внуком, но она успела стать для меня лучшей бабушкой! Ин ша Аллах, твоё место в раю, моя дорогая! Все мы от Аллаха, и к нему наше возвращение!
О Аллах, прости её, помилуй и введи её в пристанище вознаграждений и вечного счастья, пусть окончание этой жизни станет для неё началом лучшей! Амин», — написал он, прикрепив текст к фотографиям с бабушкой.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.
34-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. На его счету 18 побед, два поражения и одна ничья.
Рекомендуем вам
- 18 декабря 2020
-
16:03
-
15:11
-
14:50
-
14:03
-
13:01
-
11:34
-
11:02
-
10:02
-
09:03
-
02:30
-
01:00
- 17 декабря 2020
-
23:49
-
22:27
-
21:18
-
21:01
-
19:59
-
18:49
-
17:50
-
16:34
-
16:31
-
15:00
-
14:06
-
13:15
-
12:00
-
11:02
-
10:20
-
10:11
-
09:39
-
09:27
-
08:30
-
00:10
- 16 декабря 2020
-
23:40
-
20:14
-
15:04
-
14:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам