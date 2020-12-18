У Магомеда Исмаилова умерла бабушка

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил в своём «инстаграме», что у него умерла бабушка.

«Любовь всей моей жизни, моя драгоценная! Я не успел стать для неё лучшим внуком, но она успела стать для меня лучшей бабушкой! Ин ша Аллах, твоё место в раю, моя дорогая! Все мы от Аллаха, и к нему наше возвращение!

О Аллах, прости её, помилуй и введи её в пристанище вознаграждений и вечного счастья, пусть окончание этой жизни станет для неё началом лучшей! Амин», — написал он, прикрепив текст к фотографиям с бабушкой.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

34-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. На его счету 18 побед, два поражения и одна ничья.