Ломаченко рассказал, как начался его конфликт с семьёй Лопесов

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, как начинался его конфликт с семьёй Лопесов.
«Я заходил в лифт, и услышал как Лопес-старший что-то кричит в мою сторону. Я остановился, развернулся, а он начал говорить, что его сын порвёт меня, что он нокаутирует меня и завершит мою карьеру. Он вёл себя агрессивно. Как я понял, он был выпивший.
Я ему сказал, что нет никаких вопросов, пусть приводит своего сына и мы разберёмся прямо здесь. Ему это не понравилось и он пошёл на меня. Люди, которые с ним были, придержали его и завели в лифт. Это была первая ситуация", — рассказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале LOMUS Official в YouTube.
Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко по очкам и стал абсолютным чемпионом мира.
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