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Головкин не исключает, что будет проводить выставочные поединки

Головкин не исключает, что будет проводить выставочные поединки
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин не исключил, что в будущем будет принимать участие в выставочных поединках.

«Такие поединки очень привлекательные с коммерческой точки зрения. Многое будет зависеть от требований и условий, но я бы рассмотрел такую возможность. Ничего нельзя исключать», — приводит слова Головкина BoxingScene.

В ночь на 19 декабря 2020 года Геннадий Головкин проведёт первый поединок с октября 2019 года. На турнире в Холливуде (штат Флорида, США) боксёр из Казахстана встретится с небитым Камилом Шереметой.

Напомним, в предыдущем поединке Геннадий Головкин завоевал титулы по версии IBF и IBO, победив решением судей боксёра с Украины Сергея Деревянченко.

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