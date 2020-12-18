Головкин не исключает, что будет проводить выставочные поединки

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин не исключил, что в будущем будет принимать участие в выставочных поединках.

«Такие поединки очень привлекательные с коммерческой точки зрения. Многое будет зависеть от требований и условий, но я бы рассмотрел такую возможность. Ничего нельзя исключать», — приводит слова Головкина BoxingScene.

В ночь на 19 декабря 2020 года Геннадий Головкин проведёт первый поединок с октября 2019 года. На турнире в Холливуде (штат Флорида, США) боксёр из Казахстана встретится с небитым Камилом Шереметой.

Напомним, в предыдущем поединке Геннадий Головкин завоевал титулы по версии IBF и IBO, победив решением судей боксёра с Украины Сергея Деревянченко.