Ломаченко: Лопес боится и не примет реванш со мной
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко убеждён, что его недавний обидчик Теофимо Лопес откажется дать ему реванш.
«Я думаю, что Лопес не примет реванш. Потому что они боятся. А боятся они, потому что знают, что боксировал я с травмой. Если я боксировал с травмой и выступил так, то теперь они знают, что в следующем поединке никто не будет ждать, никто не будет тянуть.
Лопес боксировал с травмой? Какой? Ноги? Какой ноги — он после боя сальто прыгнул! Какой перелом?! Может, он во время сальто поломал ногу?» — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале LOMUS Official в YouTube.
Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко по очкам и стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе.
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