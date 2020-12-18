Ломаченко: Лопес боится и не примет реванш со мной

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко убеждён, что его недавний обидчик Теофимо Лопес откажется дать ему реванш.

«Я думаю, что Лопес не примет реванш. Потому что они боятся. А боятся они, потому что знают, что боксировал я с травмой. Если я боксировал с травмой и выступил так, то теперь они знают, что в следующем поединке никто не будет ждать, никто не будет тянуть.

Лопес боксировал с травмой? Какой? Ноги? Какой ноги — он после боя сальто прыгнул! Какой перелом?! Может, он во время сальто поломал ногу?» — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале LOMUS Official в YouTube.



Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко по очкам и стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе.