Балаев проиграл Фроесу на турнире ACA 116 и объявил об уходе из спорта

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 116. В его главном поединке встретились бойцы полулёгкого веса Фелипе Фроес и Марат Балаев. Для россиянина этот поединок был титульным. Бразилец же не мог претендовать на пояс, так как потерял его, не уложившись в лимит весовой категории.
Тем не менее это нисколько не помешало Фроесу выйти на поединок заряженным и мотивированным. Боец остановил Балаева в третьем раунде.
После завершения схватки 44-летний Балаев заявил, что на девяносто девять процентов больше не вернётся в клетку. Марат добавил, что уже «не тянет» и боем с Фроесом надеялся поставить в карьере красивую точку.
Напомним, это был второй турнир ACA за 5 дней. 13 декабря на турнире ACA 115 Магомед Исмаилов в главном бою шоу победил Ивана Штыркова.
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