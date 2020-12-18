В андеркарде у Макгрегора выступит член команды Хабиба Тагир Уланбеков

23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В его главном событии выступит экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги Дастин Порье.
Матч-мейкеры продолжают формировать кард шоу. Одним из его участников станет член команды Хабиба Нурмагомедова Тагир Уланбеков, сообщает MMAJunkie. Его соперником станет Матеус Николау Перейра.
Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года, тогда он победил Бруно Силву. Что касается Перейры, он проведёт первый поединок после возвращения в лиге. Ранее он выступал в UFC в период 2015 — 2018 гг. и завоевал три победы в четырёх встречах.
Отметим, что кроме Уланбекова в карде выступит и двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов, который встретится с Сергеем Морозовым.
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